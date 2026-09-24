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Postat de: Golban Ionela
Ştiri / Radio Moldova Muzical Promo
24 Sep. 2026 / 10:14
Deschiderea stagiunii 2026-2027 a Sălii cu Orgă – la Radio Moldova Muzical
Radio Moldova Muzical, va difuza, în direct, concertul, în cadrul căruia vor evolua colectivele instituţiei - Orchestra Naţională de Cameră (prim-dirijor CRISTIAN FLOREA) şi Corul Naţional de Cameră, condus de Ilona Stepan. Solist - Claudio Bohorques, violoncel /Germania/, la orgă -Anna Strezeva.
În program: Wolfgang Amadeus Mozart - Sonata bisericească nr. 6 în Si-bemol major, KV 212 /pentru orgă şi corzi/; Franz Schubert - Arpeggione Sonata, D 821 /pentru violoncel şi orchestră/; Antonio Vivaldi - Concert în sol minor, RV 531 /pentru două violoncele şi corzi/; Antonio Vivaldi - Magnificat, RV 610 /pentru cor, corzi şi continuo/.
Ascultaţi concertul pe www.trm.md joi, 24 septembrie, începând cu ora 18:30.
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