Festivalul Internaţional de Operă şi Balet „Maria Bieşu”, in direct la RMM

Dacă eşti pasionat de muzică de operă, Radio Moldova Muzical, vă invită, să ascultaţi, în direct, de la Sala cu Orgă din capitală concertul cu genericul „Opera fără cortină”, prezentat în cadrul ediţiei a 34-a a Festivalului „Maria Bieşu”.

În cadrul evenimentului vor răsuna pagini alese din opere şi balete vor în interpretarea Orchestrei Naţionale de Cameră, a Corului Naţional de Cameră, condus de Ilona Stepan şi a soliştilor Maria Montserrat-Florea (vioară) şi Ion Negură jr. (flaut). Dirijor – Cristian Florea.

În program se regăsesc: Uvertura la opera „Flautul fermecat” de Wolfgang Amadeus Mozart, Valsul din opera ”Faust” de Charles Gounod, Melodia din opera „Orfeu şi Euridice” de Gluck, în interpretarea solistului Sălii cu Orgă, Ion Negură, Meditaţie din opera „Tais” de Jules Massenet, cu talentata violonistă din Spania Maria Montserrat-Florea şi multe alte fragmente, îndrăgite de amatorii genului liric.

Ascultaţi concertul pe www.trm.md miercuri, 9 septembrie, începând cu ora 18:30.