Sursa imaginii: Ziarul Nostru Postat de: Carolina Străjescu

Share Tweet Share

​Festivalul-concurs de romanţă românească "Anastasia Briciuc", la Soroca

Sărbătoare​ deosebită pentru îndrăgostiţii de romanţă în raionul Soroca. Casa de cultură din satul Cosăuţi a fost gazda ​Festivalului-concurs de romanţă românească "Anastasia Briciuc". La cea de-a 7-a ediţie, în scenă au evoluat artişti amatori din trei raioane din zona de nord a ţării, relatează Moldova 1.

Interpretii de romanţă au adus in scena câte două piese inedite: romanţe vechi, adunate de prin satele tarii, dar si piese mai noi, stilizate. La ediţia din acest an au participat 10 concurenţi din raioanele Soroca, Drochia şi Floreşti.



„Mi-am ales romanţă. Romanţa este inima si sufletul omului”, spune Aliona Roşca.



„Muzica pentru mine este o vocaţie, am interpretat 2 lucrări minunate. O romanţă este o artă ce nu fiecare vocalist poate s-o interpreteze, susţine Ion Gorun.



„Am ales stilul de romanţă pentru ca este un gen mai aparte, mai sufletist”, a declarat Svetlana Bazic.



„A fost o provocare pentru mine. Cred ca romanţă este genul meu de interpretare”, a spus Alena Munteanu.



Juriul a oferit diplome si premii băneşti tuturor participanţilor înscrişi în concurs.



„Mă bucur ca departe de capitala este acest festival si ca romanţă trăieşte. Fiecare şi-a expus sufletul, emoţiile pentru că romanţa este un gen pentru suflet si din suflet”, spune preşedintele juriului Larisa Arsenie.



Festivalul-concurs ajuns la cea de-a 7-a ediţie este organizat in memoria Anastasiei Briciuc, cântăreaţă de romanţe care prin talentul sau a dus faima Sorocii peste hotarele tarii.



„Promovarea patrimoniului cultural este o menire si desigur ca se desfăşoară la baştină interpreţii Anastasia Briciuc pentru ca a fost o mare interpretă a genului de romanţă”, a declarat şeful secţiei cultură Soroca, Grigore Bucătaru.



Festivalului de romanţă românească "Anastasia Briciuc" este organizat de către Consiliul raional Soroca şi autorităţile municipale.