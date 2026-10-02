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Ştiri / Achiziţii
02 Oct. 2026 / 16:30
Achiziţie de valoare mică privind achiziţionarea Serviciilor de spălare şi testare hidraulică a reţelelor de termoficare la TV şi CR
IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la AVM privind achiziţionarea Serviciilor de spălare şi testare hidraulică a reţelelor de termoficare la TV şi CR. Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 09.10.2026, ora 10:00.
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