Achiziţie de valoare mică privind achiziţionarea Serviciilor de spălare şi testare hidraulică a reţelelor de termoficare la TV şi CR

IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la AVM privind achiziţionarea Serviciilor de spălare şi testare hidraulică a reţelelor de termoficare la TV şi CR. Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 09.10.2026, ora 10:00.