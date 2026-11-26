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Postat de: Vitalie Mindrescu
Ştiri / Radio Moldova Muzical Promo
26 Noi. 2026 / 11:34
Închiderea Festivalului Internaţional „Johann Sebastian Bach” – la Radio Moldova Muzical
De la Sala cu Orgă din Chişinău vom difuza în direct ultimul concert din cadrul ediţiei a XV – cea a Festivalului. Cu genericul ”Bach – Brahms: dialog etern”, concertul va fi susţinut de Orchestra Naţională de Cameră, Corul Naţional de Cameră şi Corul AMTAP, conduse de Ilona Stepan. La orgă – Anna Strezeva. Dirijor – maestrul Cristian Florea.
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