De la Sala cu Orgă din Chişinău vom difuza în direct ultimul concert din cadrul ediţiei a XV – cea a Festivalului. Cu genericul ”Bach – Brahms: dialog etern”, concertul va fi susţinut de Orchestra Naţională de Cameră, Corul Naţional de Cameră şi Corul AMTAP, conduse de Ilona Stepan. La orgă – Anna Strezeva. Dirijor – maestrul Cristian Florea.