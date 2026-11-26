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Postat de: Vitalie Mindrescu
Ştiri / Radio Moldova Muzical Promo
26 Noi. 2026 / 11:39
O NOAPTE DE OPERĂ LA RADIO MOLDOVA MUZICAL: Ediţie aniversară dedicată lui Giuseppe Verdi
Radio Moldova Muzical vă invită la o călătorie nocturnă în universul liric italian! Pe 30 noiembrie 2026, între orele 00:00 şi 05:00, are loc cea de-a XIV-a ediţie a proiectului emblematic „O noapte de operă la RMM”, lansat în anul 2012.
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