Sursa imaginii: Postat de: Golban Ionela

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„Rezonanţe Muzicale: Radio Moldova – vocea culturii naţionale”, concert Radio Moldova

Pe 4 noiembrie 2026, ora 18:00, vă invităm la Casa Radio, Studioul 450, la o nouă ediţie a proiectului cultural „Rezonanţe Muzicale”, dedicată Zilei Naţionale a Radioului.

Seara va fi acompaniată de Capela Corală „Moldova” a IP Compania „Teleradio-Moldova”, sub conducerea dirijoarei Gabriela Tocari, va oferi publicului un program ce reuneşte lucrări din creaţia corală naţională şi universală, alături de prelucrări ale cântecului popular. Prin această ediţie, celebrăm rolul Radio Moldova în promovarea culturii, valorificarea patrimoniului muzical şi păstrarea identităţii naţionale, aducând în prim-plan bogăţia şi expresivitatea artei corale.



Proiectul „Rezonanţe Muzicale” continuă să apropie publicul de activitatea colectivelor muzicale ale Companiei „Teleradio-Moldova”, oferind noi întâlniri cu muzica interpretată live la Casa Radio.



Fiţi alături de Radio Moldova, Radio Moldova Muzical. Vă aşteptăm cu drag la o seară dedicată muzicii, tradiţiei şi valorilor culturale naţionale!