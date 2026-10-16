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Postat de: Golban Ionela
Ştiri / Radio Moldova Muzical Promo
16 Oct. 2026 / 11:51
„Rezonanţe Muzicale: Radio Moldova – vocea culturii naţionale”, concert Radio Moldova
Pe 4 noiembrie 2026, ora 18:00, vă invităm la Casa Radio, Studioul 450, la o nouă ediţie a proiectului cultural „Rezonanţe Muzicale”, dedicată Zilei Naţionale a Radioului.
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