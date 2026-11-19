Cunoaşte echipa Radio Moldova Tineret! Fii cu RMT în fiecare zi şi la orice oră!

Ziua bună începe pe frecvenţele tineretului! De la prima piesă de dimineaţă şi până la ultima melodie din playlistul de seară, suntem pe aceeaşi lungime de undă.

Pornim dimineaţa cu emisiunea „Ceasul Deşteptător”. Urmează „Libertalia”, „InterNET Superior”, „Alter Clasa”, „Generaţia mea”, iar la final vine ceasul care aduce „Albumul nopţii”.

Nici în weekend nu scapi de noi şi de muzica noastră! Sâmbătă şi duminică asculţi „Dimineţi de weekend”, „Permis Audio”, „IntoNAŢII Moderne” şi emisiunea „În loc de epilog”.

Toată ziua, echipa RMT este cu tine! Conectează-te pe 105,9 FM în Chişinău, pe frecvenţele RMT din toată ţara sau live pe trm.md.

Echipa RMT îţi mulţumeşte că ne asculţi, ne urmăreşti şi eşti mereu tânăr!

Rămâi cu noi pe aceleaşi frecvenţe!