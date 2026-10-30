De 14 ani cu Radio Moldova Tineret. Creştem generaţia tânără împreună!

Radio Moldova Tineret, postul public de radio pentru tineri, este o platformă media dedicată tinerei generaţii. De 14 ani, oferă ascultătorilor informaţii de actualitate, muzică şi subiecte relevante pentru ei şi pentru întreaga societate. Conceput cu sprijinul Uniunii Europene de Radio şi Televiziune ca un post destinat publicului tânăr, pe 30 octombrie 2012, Radio Moldova Tineret oferă radioascultătorilor emisiuni adaptate realităţilor, intereselor şi nevoilor tinerilor.

„Ziua de 30 octombrie este importantă nu doar pentru cei care formează astăzi echipa Radio Moldova Tineret, dar şi pentru toţi tinerii care au fost aici pe parcursul anilor şi au învăţat cum se face jurnalism radio. Radio Moldova Tineret iubeşte tinerii cu pasiune, răbdare, responsabilitate şi pe cei care ştiu să muncească. De 14 ani RMT este vocea tinerei generaţii. Ne bucurăm că există Radio Moldova Tineret şi posibilitatea de a ne face auziţi şi văzuţi. RMT e parte din drumul meu profesional şi locul în care am trait cele mai frumoase emoţii ale meseriei de jurnalist”, suţine şefa postului public de radio pentru tineri, Elena Stegari.

Primul post public de radio pentru tineri este o adevărată şcoală de jurnalism, recunosc cei care fac parte din echipă.

„Radio Moldova Tineret a devenit pentru mine o a doua casă. Aici mă simt liberă în exprimare şi creaţie, mă simt în siguranţă, apreciată, susţinută şi mereu am loc de creştere. RMT este unica instituţie media din ţară în care tinerii pot învăţa, acumula experienţă şi de unde pot desprinde esenţa jurnalismului radio de calitate. Îmi doresc să văd primul post public de radio cât mai sus, în topuri, în difuzoarele tuturor celor curioşi şi activi, pentru că merităm, putem şi ştim să oferim cel mai bun conţinut - de la tânăr la tânăr”, spune Alisa Tanas, vocea de la Radio Moldova Tineret de aproape 5 ani, astăzi şi prezentoarea emisiunii ,,Live studio” de la Moldova 1.

„De doi ani şi jumătate, Radio Moldova Tineret înseamnă o familie. Utilizez acest termen nu întâmplător, pentru că în familie eşti ascultat, apreciat, susţinut şi corectat la momentul potrivit. Nu am ştiut că radioul va deveni atât de important pentru mine. Astăzi, când mă gândesc cine sunt şi cum am reuşit să realizez mai multe proiecte frumoase, nu aş putea să nu vorbesc de susţinerea pe care am primit-o din partea echipei. Radio Moldova Tineret este o rampă de lansare pentru tinerii jurnalişti şi un loc de încredere pentru oamenii care au ce spune”, afirmă Valeria Suhari, prezentatoare la Radio Moldova Tineret şi reporteră în cadrul echipei „Bună dimineaţa” de la postul public de televiziune.

Tinerii jurnalişti ajung la Radio Moldova Tineret încă din perioada studenţiei, iar această experienţă le oferă oportunitatea să înţeleagă profesia direct din redacţie şi să-şi dezvolte abilităţile practice.

„Încă din primele zile, Radio Moldova Tineret a devenit pentru mine a doua casă şi locul unde abia aşteptam să revin. A trecut un an, iar acest lucru nu s-a schimbat. Am învăţat tot ce înseamnă jurnalismul radio şi cât de fascinant poate fi, dar şi cât de mult contează o echipă care să-ţi fie mereu alături şi să te susţină” , spune Ariana Morari, prezentatoare la RMT, studentă în anul III la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, de la USM.

Radio Moldova Tineret are în grila sa de emisie programe muzicale, informative, analitice, educaţionale şi culturale. Postul de radio transmite ştiri pentru tinerii din capitală şi din celelalte regiuni ale Republicii Moldova.

Cele mai importante emisiuni de la RMT sunt: „Alter Clasa” - magazinul informativ şi analitic cu subiecte de actualitate, inovaţii şi de interes pentru publicul tânăr; „Generaţia mea” - unde sunt difuzate poveşti de succes ale tinerilor din domeniul artei, culturii, activismului civic; „Libertalia” - un program educaţional şi cultural cu accent pe profilul tânărului contemporan şi comportamentele lui; „Monologul psihologului”, o emisiune despre problemele generaţiei actuale şi tehnici de soluţionare a lor; „Mori de cu(vânt)” - un podcast conversaţional, în care prezentatorii RMT dezbat subiecte-problemă de interes pentru tineri.

Frecvenţele celor tineri sunt: Chişinău (105,9 MHz), Bălţi (99,40 MHz), Varniţa (95,40 MHz), Sărata Galbenă (107,1 MHz), Nisporeni (103,8 MHz), Glodeni (92,5 MHz), Cahul (89,3 MHz), Ştefan Vodă (89,8 MHz), Criuleni (89,9 MHz), Ocniţa (90,7 MHz), Soroca (94,0 MHz), Donduşeni (95,3 MHz), Floreşti (95,5 MHz), Cantemir (96,6 MHz), Anenii Noi (98,1 MHz), Şoldăneşti (98,1 MHz), Copanca (100,3 MHz), Basarabeasca (90,1 MHz), Rezina (101,9 MHz), Briceni (102,6 MHz), Edineţ (106,4 MHz), Făleşti (106,6 MHz), Vulcăneşti (106,7 MHz), Taraclia (107,0 MHz).

RMT poate fi ascultat live şi pe pagina web https://radiomoldova.md/tineret, iar unele emisiuni, noutăţi despre activitatea postului şi a echipei pot fi urmărite şi pe pagina de Facebook Radio Moldova Tineret şi instagram rm.tineret.



Fii tânăr cu Radio Moldova Tineret! Creştem generaţia tânără împreună!