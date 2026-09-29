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Achiziţie de valoare mică privind achiziţionarea Camerelor video

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Ştiri / Achiziţii

29 Sep. 2026 / 12:20

Achiziţie de valoare mică privind achiziţionarea Camerelor video

IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la AVM privind achiziţionarea Camerelor video. Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 12.10.2026, ora 10:00.

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1790673407536?tab=contract-notice

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