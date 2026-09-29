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Licitaţie deschisă privind achiziţionarea Tehnicei de calcul (compiutere de birou şi laptopuri)

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Ştiri / Achiziţii

29 Sep. 2026 / 11:39

Licitaţie deschisă privind achiziţionarea Tehnicei de calcul (compiutere de birou şi laptopuri)

IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la LD privind achiziţionarea Tehnicei de calcul (compiutere de birou şi laptopuri). Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 20.10.2026, ora 10:00.

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1790671340967?tab=contract-notice

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