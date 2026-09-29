Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Supraveghere 1octombrie 2026

Joi, 01 octombrie 2026, începând cu ora 15.00, va avea loc şedinţa Consiliului de supraveghere al IP Compania „Teleradio-Moldova”.

Ordinea de zi:

1. Cu privire la desemnarea dnei Ecaterina Cheptanaru în funcţia de directoare generală a IP Compania „Teleradio-Moldova”, aleasă prin concurs.

2. Cu privire la semnarea contractului individual de muncă cu dna Ecaterina Cheptanaru, directoare generală a IP Compania „Teleradio-Moldova.

3. Cu privire la încetarea mandatului de director general al IP Compania „Teleradio-Moldova” de către dl Vladimir Ţurcanu.