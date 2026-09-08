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Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Supraveghere 10 septembrie 2026

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Ştiri / Şedinte

08 Sep. 2026 / 17:03

Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Supraveghere 10 septembrie 2026

Joi, 10 septembrie 2026, începând cu ora 15:00, va avea loc şedinţa Consiliului de supraveghere cu următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi:

1. Cu privire la Raportul de activitate al IP Compania „Teleradio-Moldova” pentru semestrul 1 al anului 2026.
2. Cu privire la executarea Planului de finanţare pentru semestrul 1, anul de gestiune 2026, al IP Compania „Teleradio-Moldova”.
3. Diverse.

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