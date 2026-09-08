Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Supraveghere 10 septembrie 2026

Joi, 10 septembrie 2026, începând cu ora 15:00, va avea loc şedinţa Consiliului de supraveghere cu următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi:

1. Cu privire la Raportul de activitate al IP Compania „Teleradio-Moldova” pentru semestrul 1 al anului 2026.

2. Cu privire la executarea Planului de finanţare pentru semestrul 1, anul de gestiune 2026, al IP Compania „Teleradio-Moldova”.

3.

Diverse.