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Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Supraveghere 22 septembrie 2026

Marţi, 22 septembrie 2026, începând cu ora 11:00, va avea loc şedinţa Consiliului de supraveghere cu următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi:

1. Cu privire la procedura de desfăşurare a celei de-a doua etape a concursului (interviul) pentru selectarea candidatului la funcţia de director general al IP Compania „Teleradio-Moldova”.

2. Diverse