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Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Supraveghere 3 septembrie 2026

Joi, 3 septembrie 2026, începând cu ora 15:00, va avea loc şedinţa Consiliului de supraveghere cu următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi:

1. Cu privire la prelungirea raporturilor de locaţiune cu SRL „Danilinca”.

2. Declaraţia privind politica editorială pentru reflectarea alegerilor în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 15 noiembrie 2026 a serviciului media audiovizual Radio Moldova , IP Compania ” Teleradio-Moldova”.

3. Declaraţia privind politica editorială pentru reflectarea alegerilor în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 15 noiembrie 2026 a serviciului media audiovizual Moldova 1, IP Compania ”Teleradio-Moldova”.

4. Declaraţia privind politica editorială pentru reflectarea alegerilor în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 15 noiembrie 2026 a serviciului media audiovizual Radio Moldova Comrat, IP Compania „Teleradio-Moldova”

5. Scrisoare către CA de neparticipare la electorala din Gagăgăuzia din 15 noiembrie 2026 a furnizorii de servicii media ”Moldova 2”, „Radio Moldova Muzical”,„Radio Moldova Tineret”.