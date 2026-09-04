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Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Supraveghere 8 septembrie 2026

Marţi, 8 septembrie 2026, începând cu ora 15:00, va avea loc şedinţa Consiliului de supraveghere cu următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi:

1. Aprobarea Declaraţiilor serviciilor media audiovizuale ale IP Compania „Teleradio-Moldova” privind politica editorială de reflectare a campaniei electorale pentru alegerile başcanului UTA Găgăuzia din 15 noiembrie 2026 .

2. Cu privire la stabilirea zilei celei de-a doua etape a concursului (interviul) pentru selectarea candidatului la funcţia de director general al IP Compania „Teleradio-Moldova”.