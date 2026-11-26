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Ştiri / Achiziţii
26 Noi. 2026 / 13:43
Achiziţie de valoare mică privind achiziţionarea Acumulatoarelor şi bateriilor pentru UPS, AA, AAA
IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la AVM privind achiziţionarea Acumulatoarelor şi bateriilor pentru UPS, AA, AAA. Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 08.12.2026, ora 10:00.
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