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Ştiri / Achiziţii
07 Oct. 2026 / 16:03
Achiziţie de valoare mică privind achiziţionarea Serviciilor de audit financiar pentru anul 2026
IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la AVM privind achiziţionarea Serviciilor de audit financiar pentru anul 2026. Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 16.10.2026, ora 10:00.
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