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Ştiri / Achiziţii
19 Noi. 2026 / 11:44
Achiziţie de valoare mică privind achiziţionarea Serviciilor de furnizare, instalare şi operare a echipamentelor tehnice pentru desfăşurarea programului „Revelion 2027”
IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la AVM privind achiziţionarea Serviciilor de furnizare, instalare şi operare a echipamentelor tehnice pentru desfăşurarea programului „Revelion 2027”. Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 27.11.2026, ora 10:00.
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