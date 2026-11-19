Achiziţie de valoare mică privind achiziţionarea Serviciilor de furnizare, instalare şi operare a echipamentelor tehnice pentru desfăşurarea programului „Revelion 2027”

IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la AVM privind achiziţionarea Serviciilor de furnizare, instalare şi operare a echipamentelor tehnice pentru desfăşurarea programului „Revelion 2027”. Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 27.11.2026, ora 10:00.