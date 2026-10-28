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Ştiri / Achiziţii
28 Oct. 2026 / 13:38
AVM privind achiziţionarea Mobilierului (repetat)
IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la AVM privind achiziţionarea Mobilierului (repetat). Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 09.11.2026, ora 10:00.
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