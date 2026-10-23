Licitaţie deschisă privind achiziţionarea Serviciilor de monitorizare şi măsurarea audienţelor pentru canalele TV Moldova 1 şi TV Moldova 2 pentru anul 2027

IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la Licitaţie deschisă privind achiziţionarea Serviciilor de monitorizare şi măsurarea audienţelor pentru canalele TV Moldova 1 şi TV Moldova 2 pentru anul 2027. Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 13.11.2026, ora 11:00.