Apel privind respectarea normelor legale şi deontologice în reflectarea campaniei electorale pentru alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei şi pentru funcţia de Başcan

Art. 1.6- Activitatea profesională a jurnalistului este incompatibilă cu diseminarea mesajelor interzise de lege (discursul instigator la ură, la homofobie, la antisemitism, la discriminare etc.), precum şi cu activitatea de propagandă politică, religioasă şi de agitaţie electorală.

Art. 1.7- Jurnalistul nu tolerează în intervenţiile surselor, persoanelor pe care le citează, invitaţilor la emisiuni exprimări instigatoare la ură, discriminare, homofobie, antisemitism etc. şi are datoria să intervină la timp şi să se disocieze de asemenea mesaje de pe platforma mediatică pe care o reprezintă.

Art. 2.1- Jurnalistul colectează informaţie în mod etic şi legal. În colectarea informaţiei de interes public jurnalistul se asigură de fiecare dată că între drepturile sale şi drepturile persoanelor vizate în produsele sale mediatice există un echilibru rezonabil.

Art. 2.2- Jurnalistul întreprinde demersuri pentru a colecta informaţii din surse credibile şi citabile.

Art. 2.3- Jurnalistul nu acceptă să colecteze informaţie de interes public de la deţinătorii acesteia contra bani sau contra altor beneficii.

Art. 2.7- Jurnalistul pune la îndoială orice informaţie colectată. Jurnalistul trebuie să obţină şi să prezinte opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect. Jurnalistul trebuie să demonstreze pluralitatea de opinii, chiar dacă nu este de acord cu acestea.

Art. 2.9- Jurnalistul atribuie citatele cu acurateţe. Citatele trebuie să fie exacte, iar în cazul citării parţiale, jurnalistul are obligaţia de a nu denatura mesajul persoanei citate.

Art. 2.10- Jurnalistul pune titluri care corespund conţinutului materialului jurnalistic şi le evită pe cele senzaţionaliste sau care induc publicul în eroare.

Art. 2.15- Jurnalistul verifică, de regulă, informaţiile din cel puţin două surse independente una de alta. Jurnalistul publică doar informaţiile pe care, în urma verificărilor, le consideră veridice.

Art. 4.14- Demnitatea umană a fiecărei persoane trebuie respectată. Originea naţională, etnică şi socială, rasă, culoare, cetăţenie, limbă, religie, vârstă, sex, identitate de gen, statut matrimonial, orientare sexuală, dizabilitate, stare de sănătate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu protejat nu pot fi prezentate într-o manieră neadecvată sau denigratoare.

În acest context, Serviciul Media al Ombudsmanului reaminteşte că, în calitate de furnizor public naţional de servicii media, I.P. Compania „Teleradio-Moldova” are obligaţia de a furniza programe audiovizuale, inclusiv buletine de ştiri şi emisiuni de dezbatere, menite să asigure informarea exactă, echilibrată, imparţială şi obiectivă a publicului. Totodată, furnizorul are datoria de a respecta echilibrul politic, egalitatea de gen şi libertatea de exprimare, de a încuraja participarea populaţiei la viaţa publică (în special la alegeri şi în procesul decizional) şi de a stimula interesul cetăţenilor pentru treburile publice.În exercitarea misiunii jurnalistice pe parcursul acestei perioade, reiterăm importanţa respectării cu stricteţe a normelor din Codul Deontologic al jurnalistului din Republica Moldova:Vă rugăm să daţi dovadă de maximă diligenţă, echidistanţă, echilibru şi responsabilitate profesională în această perioadă complexă. Modul în care reflectăm procesele electorale consolidează încrederea publicului în furnizorul public naţional de servicii media.