Ştiri / Comunicate ombudsman
04 Noi. 2026 / 11:22
În atenţia jurnaliştilor şi jurnalistelor din cadrul I.P. Compania „Teleradio-Moldova”
Privind respectarea normelor deontologice şi de conduită etică în spaţiul digital şi pe reţelele de socializare.
Prin natura profesiei, jurnaliştii şi jurnalistele au datoria fundamentală de a inspira încredere, independenţă şi imparţialitate în faţa publicului. În acest sens, opiniile vizând actualitatea şi evenimentele politice trebuie exprimate întotdeauna într-un registru neutru, bazat pe argumente şi fapte verificate, evitând orice formă de agresivitate, limbaj părtinitor sau îndemnuri directe de sprijin pentru o anumită forţă politică.
Deşi jurnaliştii şi jurnalistele beneficiază de libertatea de exprimare şi pot dezbate pe reţelele sociale subiecte de interes public sau politic (cum ar fi desfăşurarea campaniilor electorale, eventualele nereguli constatate sau datele sondajelor de opinie), aceştia şi acestea au obligaţia deontologică de a se asigura că mesajele publicate nu pot fi interpretate drept o susţinere directă sau indirectă a vreunui candidat, partid ori actor politic.
În activitatea lor pe platformele digitale, jurnaliştii şi jurnalistele Companiei sunt îndemnaţi/îndemnate să consulte şi să aplice Recomandările Consiliului de Presă din Moldova privind conduita jurnaliştilor pe reţelele sociale
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Totodată, reamintim că Codul de etică şi integritate al salariaţilor I.P. Compania „Teleradio-Moldova”
(aprobat prin Ordinul nr. 61 din 18.07.2019) stipulează expres faptul că toţi salariaţii şi salariatele Companiei au obligaţia de a se abţine de la orice act, faptă sau exprimare publică ce poate prejudicia imaginea, prestigiul sau interesele legale ale instituţiei.
Imaginea unui jurnalist şi a unei jurnaliste pe reţelele de socializare este inseparabilă de reputaţia instituţiei media pe care o reprezintă. Exprimarea unor poziţii pe profilurile personale, în special sub aspect politic sau în timpul campaniilor electorale, poate afecta în mod direct credibilitatea furnizorului public de servicii media şi încrederea publicului în conţinutul editorial difuzat.
Serviciul Media al Ombudsmanului rămâne la dispoziţia redacţiilor pentru ghidare, consultanţă etică şi suport în aplicarea standardelor deontologice.
Mihaela GANGANU,
Şefa Serviciului Media al Ombudsmanului (Ombudsperson)
I.P. Compania „Teleradio-Moldova”
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