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Radio Moldova Comrat- sesiune informativă privind reflectarea corectă a alegerilor în serviciile media audiovizuale

Serviciul Media al Ombudsmanului din cadrul I.P. Compania „Teleradio-Moldova” a organizat miercuri, 7 octombrie 2026, o sesiune informativă dedicată jurnaliştilor, jurnalistelor şi întregii echipe redacţionale a furnizorului public de servicii media audiovizuale de radiodifuziune sonoră Radio Moldova Comrat.

Activitatea a fost desfăşurată în contextul campaniei electorale pentru alegerile în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia şi pentru funcţia de Guvernator (Başcan) al regiunii, având în vedere angajamentul asumat de Radio Moldova Comrat de a reflecta procesul electoral în strictă conformitate cu Declaraţiile privind politica editorială, aprobate prin Decizia Consiliului Audiovizualului nr. 166 din 11 septembrie 2026.



Invitatul special şi formatorul sesiunii a fost domnul Sergiu MARTIN, Şeful Direcţiei control servicii media audiovizuale liniare din cadrul Consiliului Audiovizualului (CA).



Obiectivul principal al instruirii a vizat prevenirea posibilelor încălcări ale legislaţiei audiovizuale în contextul teritorial specific al regiunii şi în perioada campaniei electorale. În cadrul discuţiilor, s-a pus accent pe aplicarea practică a cadrului normativ de referinţă: Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, Codul electoral, Regulamentul Comisiei Electorale Centrale privind reflectarea alegerilor de către instituţiile mass-media (Hotărârea CEC nr. 1137/2023).



Sesiunea a avut un caracter interactiv şi aplicativ, oferind echipei redacţionale oportunitatea de a clarifica aspecte complexe privind imparţialitatea, echilibrul politic şi respectarea normelor etice în reflectarea concurenţilor electorali.



Serviciul Media al Ombudsmanului îşi exprimă recunoştinţa faţă de Consiliul Audiovizualului şi domnul Sergiu Martin pentru clarificările valoroase oferite şi pentru deschiderea spre un dialog instituţional continuu.



În acest sens, ne reconfirmăm angajamentul de a sprijini redacţiile I.P. Compania „Teleradio-Moldova” în menţinerea celor mai înalte standarde etice şi profesionale, garantând dreptul cetăţenilor la o informare corectă, obiectivă şi pluralistă.



Şefa Serviciului Media al Ombudsmanului (Ombudsperson)

Mihaela GANGANU

