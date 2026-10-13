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Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Supraveghere 16 octombrie 2026

Vineri, 16 octombrie 2026, începând cu ora 15.00, va avea loc şedinţa Consiliului de supraveghere al IP Compania „Teleradio-Moldova”.

Ordinea de zi:

1. Planul de acţiuni privind implementarea recomandărilor Curţii de Conturi.

2. Proiectul modificărilor la Regulamentul de organizare şi funcţionarea a Comitetului managerial din cadrul IP Compania „Teleradio-Moldova”.