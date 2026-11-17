Sursa imaginii:

Share Tweet Share

Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Supraveghere 19 noiembrie 2026

Joi, 19 noiembrie 2026, începând cu ora 16:00, va avea loc şedinţa Consiliului de supraveghere al IP Compania „Teleradio-Moldova”

Ordinea de zi:

1. Cu privire la Raportul de audienţă a emisiunilor produse la TV Moldova 1 în perioada ianuarie-octombrie 2026.

2. Diverse.