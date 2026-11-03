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Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Supraveghere 6 noiembrie 2026

Vineri, 6 noiembrie 2026, începând cu ora 15.00, va avea loc şedinţa Consiliului de supraveghere al IP Compania „Teleradio-Moldova”

Ordinea de zi:

1. Examinarea Regulamentului privind modul de acordare a premiilor şi a suplimentelor salariaţilor IP Compania „Teleradio-Moldova”.

2. Diverse.